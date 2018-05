Côte d’Ivoire/ La visite touristique des agents de l’Entreprise Orange dans la Marahoué reportée

Bouaflé, 05 mai (AIP)- La visite des employés au nombre de 300 de l’Entreprise téléphonique Orange Côte d’Ivoire qui devait avoir lieu samedi dans la Marahoué est reportée probablement en juin, selon le coordinateur de ce projet, Koffi Amani, par ailleurs directeur de cabinet du président du Conseil régional de la Marahoué. « La visite est reportée pour des raisons de calendrier. Nous voulons rassurer les autorités administratives, politiques, les cadres et toute la population que cette visite aura belle et bien lieu probablement en juin », a indiqué M. Koffi. Il a, au nom du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Koffi Diby, présenté ses excuses et exprimé sa gratitude à toutes les personnes impliquées dans l’organisation de...

