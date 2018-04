Côte d’Ivoire/ La vente d’huile rouge des montagnes, une activité rentable pour des femmes à Man

Vente d'huile rouge de montagne dans diverses bouteilles à Man

Man, 26 avr (AIP)- Prisée pour sa finesse et sa qualité, l’huile rouge de montagne est utilisée pour la confection de différents mets dans le Tonkpi et certaines localités de la Côte d’Ivoire. Dérivée de la graine de palme, sa vente est une activité rentable pour plusieurs femmes à Man. «Je vends de l’huile rouge depuis cinq ans. Je m’approvisionne dans la commune de Logoualé et ses villages environnants. Elle n’a pas d’arrière goût. Mes fournisseuses obtiennent cette huile de qualité à partir de la graine de palme africaine Je fais la vente en gros comme en détail. Je m’en sors bien et cette activité me permet d’aider mon mari et de prendre soin de mes trois enfants dont l’ainée est en classe de troisième », fait savoir dame Oulaï Nina,...

