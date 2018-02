Côte d’Ivoire / La vente de pagnes et boubous Yacouba, un commerce florissant à Man

M. Koné Mamadou en pleine vente de pagnes et boubous Yacouba, à Man

Man, 26 fév (AIP) – La vente de pagnes et boubous Yacouba (autochtone de la région du Tonkpi) est un commerce florissant à Man. Plusieurs boutiques de la ville abondent d’articles de différents genres, qui font la promotion de la culture de ce peuple qui serait selon l’histoire, le premier à venir s’installer dans l’ouest montagneux, en transitant par le Kabadougou, la haute Guinée et autres. Dimanche une incursion aux abords du grand marché de la ville nous a plongé dans l’univers Danho (Yacouba). Bakayoko Moussa tout souriant, appelle du regard les différents passants qui longent son hangar de fortune. « Je couds et vends des boubous Yacouba hommes et femmes allant de 4000 francs à 40 000 francs CFA. Ce sont des prix à débattre » a-t-il expliqué lors...

