Côte d’Ivoire/ La stratégie du MIRAH contre la peste porcine expliquée aux acteurs de la filière à Niakara

Des acteurs de la filière porcine participent à une réunion dans une localité de Niakara

Niakara, 23 déc (AIP)- La représentation départementale du ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH) à Niakara (Centre-Nord, région du Hambol) a échangé avec les éleveurs de porcs des villages du complexe sucrier de Ferké, à 100 km au Nord de la ville, pour non seulement recueillir leurs préoccupations, mais aussi sensibiliser ceux-ci sur la stratégie mise en œuvre par la tutelle contre la peste porcine africaine. Devant plus de 60 éleveurs de porcs venus de Pangalakaha, de Nayolvogo, de Tiegbo et d’Amaravogo mais aussi ceux de Largatonkaha, de Nadiokaha, d’Extension et des villages 1, 2 et 3 dans la de la SUCAF-CI 2, le directeur départemental du MIRAH, Thimotée Sahin, a expliqué les efforts du gouvernement ivoirien, tant pour l’éradication de...

