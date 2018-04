Côte d’Ivoire/ La SOTRA signe un partenariat avec l’hôpital Mère-Enfant

Méïté Bouaké (à droite) et Frédéric Du Sart (à Gauche), Directeurs Généraux respectivement de la SOTRA et de l'hôpital mère- enfant.

Abidjan, 24 avr (AIP)- La Société des transports abidjanais (SOTRA) a signé le 18 avril un partenariat avec l’hôpital mère-enfant de la fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara, en vue d’améliorer la prise en charge médicale de ses agents. Selon un communiqué parvenu à l’AIP lundi, ce partenariat, paraphé et signé de Méïté Bouaké et Frédéric Du Sart, directeurs généraux respectivement de la SOTRA et de l’hôpital mère-enfant, concerne le personnel féminin, les épouses des agents et les enfants de la SOTRA. Les bénéficiaires auront droit aux prestations relatives à l’imagerie (radiographie – scanner – IRM – échographie) et à la gynécologie. Ils bénéficieront également des prestations pour l’accouchement,...

