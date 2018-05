Côte d’Ivoire/La société civile instruite sur des techniques de prévention et de gestion des conflits

Des organisations de la société civile instruites sur les techniques de prévention et gestion des conflits

Abidjan, 7 mai (AIP) – Le Réseau ouest- africain pour l’édification de la paix en Côte d’Ivoire (WANEP) organise lundi et mardi à Cocody, à Abidjan, un séminaire de formation des organisations de la société civile sur les techniques de prévention et de gestion pacifique des conflits et sur l’alerte précoce. Les enseignements basés sur la méthode participative sont structurés autour de huit modules dispensés par la PCA du WANEP, Marguerite Yoli Bi Koné, satisfaite de l’intérêt de tous pour la formation. La coordinatrice nationale du WANEP, Kamara Dayiri Mylène épouse Soro, a annoncé que les résultats de cet atelier permettront aux participants d’être mieux outillés, afin de « maîtriser les techniques de prévention et de gestion des conflits de plus...

