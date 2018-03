Côte d’Ivoire/ La situation sécuritaire très préoccupante à Bloléquin après les récents événements

Bloléquin, 04 mars (AIP)- La situation sécuritaire dans la ville de Bloléquin devient très préoccupante, suite aux récents événements malheureux qui ont entraîné la destruction de la brigade de gendarmerie, faisant ainsi le lit aux coupeurs de route et autres malfrats. La ville de Bloléquin, située à 60 kilomètres de Guiglo (Ouest, région du Cavally) vit dans l’effroi à cause des agressions des populations qui se retrouvent régulièrement dépouillées de leurs biens par des individus sans foi ni loi qui se réjouissent du fait que la brigade de gendarmerie ne soit pas fonctionnelle après l’incendie occasionné par des manifestants. « C’est vraiment difficile ce que nous vivons. Des bandits qui ont profité de l’absence de gendarmes et de policiers ont commencé...

