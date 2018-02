Côte d’Ivoire/ La SAIC récompense ses meilleurs fournisseurs en caoutchouc naturel

Le PCA de la CPCNB (à l'extrême gauche) recevant le chèque de 1,5 millions FCFA récompensant la meilleure coopérative d'hévéa

Abengourou, 25 fév (AIP)- La société agro-industrielle de la comoé (SAIC), filiale du groupe Olam, située à Aniassué (environ 25km au sud d’Abengourou), a récompensé jeudi et samedi ses meilleurs fournisseurs en caoutchouc naturel dans le cadre du programme de fidélité semestriel (Gouassou 2017). « Le programme Gouassou vise à aider nos clients, qui se sont distingués par la qualité et la quantité de leur production, en leur octroyant des primes de fidélité en plus des primes de livraison. C’est une sorte de bonus que nous leur donnons pour les aider à faire face à leurs besoins pendant la période de soudure », a fait savoir le directeur des achats, Mohideen Basha, lors de cette double cérémonie de récompense à Abengourou et à Diamarakro (Bettié). Cette 1ère...

