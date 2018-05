Côte d’Ivoire/ La sage-femme et l’infirmière prennent fonction dans le centre de santé de Broukro (Bondoukou)

Le matériel médical remis par le directeur départemental de la santé de Tanda au chef de Broukro, Nanan DJanfi II.

Bondoukou, 07 mai (AIP) – La sage-femme et l’infirmière ont pris fonction, vendredi, dans le centre de santé de Broukro, localité à 60 km de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo), à l’occasion d’une cérémonie, en présence des autorités administratives et de la chefferie traditionnelle locale. La présentation des deux agents de santé a été suivie de la remise officielle du matériel médical comprenant entre autres, un lit d’accouchement, un lit d’hospitalisation, un pèse-bébé, un tensiomètre et bien d’autres effets médicaux pour le bonheur de la population de Broukro. « L’arrivée de la sage-femme et de l’infirmière marque un tournant décisif dans le fonctionnement du centre de santé et de la vie des populations. Une occasion pour rendre hommage...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.