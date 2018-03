Côte d’Ivoire/ La RTI lance un nouveau magazine  d’information

Le siège de la RTI à Cocody

Abidjan, 02 mars (AIP) – La Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) a lancé mercredi, un nouveau programme, un magazine d’information et d’éducation, intitulé « 52 mn pour comprendre » qui vise à aider à cerner le fonctionnement des entreprises et institutions de l’Etat. La production, un bimensuel sera diffusée chaque jeudi en 15 sur la première chaine à 20h50, et rediffusée le lendemain à 10h. Le premier Numéro diffusé la veille était consacré à la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE). Le choix de la société résulte de ce qu’elle figure parmi « les plus critiquées par les ivoiriens », a expliqué la directrice générale de la société coproductrice de l’émission (SOPROD), Sophie Hamdad. Cette innovation, qui implique les débats politiques,...

