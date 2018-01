Côte d’Ivoire/ La retraite ne doit pas être synonyme d’inactivité (Ex-préfet de Séguéla)

Koko Lobognon (en chemise pagne) et Bamba Mamadou (en jeans)

Séguéla, 07 jan (AIP) – L’ancien préfet de la région du Worodougou, préfet du département de Séguéla, Bamba Moussa, a exhorté les fonctionnaires et autres agents de l’Etat encore en service à ne pas faire de leur future retraite une période d’inactivité, lors d’une cérémonie en l’honneur du désormais ex-directeur départemental de l’Industrie et des Mines, Koko Lobognon Daniel, samedi, dans l’enceinte de la préfecture. « La retraite ne doit pas être synonyme d’inactivité car l’inactivité est la mère de tous les vices. Il faut bouger, créer une petite activité qui permet de partir et de venir », a-t-il conseillé, tout en s’adressant aux parents, amis et connaissances de Koko Lobognon, aujourd’hui à la retraite après 32 années de bons et loyaux...

