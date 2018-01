Côte d’Ivoire/ La réouverture du centre de santé urbain et communautaire de Vridi 3 prévue fin janvier (Ministère)

Le directeur de la santé communautaire, Samba Mamadou (au centre)

Abidjan, 10 jan (AIP)- Le directeur de la santé communautaire du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Samba Mamadou, a annoncé, mercredi que la réouverture du Centre de santé urbain et communautaire (CSUCom) de Vridi 3 « Pointe des fumeurs » sera effective d’ici la fin du mois de janvier. Pr Samba s’est exprimé au cours d’une conférence de presse, à la direction de la santé sise à la Tour C au Plateau, suite aux manifestations des populations de Vridi 3 Pointe des fumeurs, mardi, exigeant la réouverture dudit centre. « Nous rassurons les populations que ce sera chose faite d’ici la fin du mois de janvier 2018 », a-t-il déclaré, précisant que compte tenu des conflits d’agenda, la date de réouverture fixée à fin décembre 2017 n’a pas été...

