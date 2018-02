Côte d’Ivoire/ Une nouvelle grille de programmes « dynamique » pour les auditeurs de la radio Al Bayane lancée

Le directeur général d'Al Bayane, l'Imam Cissé Djiguiba et son adjoint, koné Daouda

Abidjan, 26 fév (AIP)- La radio confessionnelle islamique Al Bayane lance, à compter de ce lundi, une nouvelle grille de ses programmes en vue de mieux répondre aux attentes de ses auditeurs, a annoncé son Directeur général, El Hadj Cissé Djiguiba, lors d’un point de presse, au siège de la station, à la Riviera Golf de Cocody, commune d’Abidjan. Cette quatrième grille qui présente « la même ossature » que la précédente qui a duré quatre ans, a pour objectifs de consolider les acquis de la précédente et combler les insuffisances, embrasser tous les aspects de la vie, prendre en compte les besoins des auditeurs, leur permettre de participer davantage par la qualité de l’écran sonore et les émissions interactives, étendre les émissions à des cibles non encore conquises,...

