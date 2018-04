Côte d’Ivoire / La question de l’adhésion du Maroc à la CEDEAO au centre d’un débat à Abidjan

le président fondateur de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi-Fihri (Image d'archive, DR)

Abidjan, 19 avr (AIP) – Un débat sur l’adhésion du Maroc à la Cedeao s’ouvre vendredi, à Abidjan, au Sofitel Ivoire, sur le thème « Le Maroc dans la CEDEAO : Elargissement ou approfondissement ? ». Organisé par l’Institut Amadeus, think tank marocain indépendant, fortement impliqué dans les problématiques africaines, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et avec la collaboration du Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CIRES), la rencontre d’Abidjan fuite poursuit à la première tenue au Sénégal, à Dakar le 29 mars 2018. L’objectif de la conférence d’Abidjan est de réunir responsables politiques, opérateurs économiques, universitaires et acteurs de la société civile ivoiriens et marocains dans...

