Côte d’Ivoire/ La protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos débattue à Aboisso

Aboisso, 30 jan (AIP)- Des éléments des forces de défense et de sécurité ivoiriens et ghanéens se sont imprégnés de leurs responsabilités dans la conduite du projet Corridor Abidjan-Lagos afin d’être notamment en mesure de fournir une protection efficiente migrants mineurs voyageant le long de ce corridor. Des agents forestiers, des douaniers, des policiers et des gendarmes ont pris part à cette formation ouverte le 24 janvier et qui s’est refermée vendredi à Aboisso. Il s’agissait d’outiller ces acteurs du projet de sorte à réduire la vulnérabilité des enfants migrants et à améliorer leur accès à des opportunités de développement. Cet atelier a permis de faire comprendre aux participants le projet CORAL, entre autres. L’accent a été mis sur le renforcement...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.