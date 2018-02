Côte d’Ivoire / La promotion de la paix entre les peuples au centre de la 5ème édition de Afryapa

5ème édition de la soirée culturelle dénommée Afryapa

Abidjan, 26 fév (AIP) – Le commissaire du Festival des arts et de la culture Agni (FESTAGNI), Eric Ané, a convié, dimanche, les peuples Agni et Baoulé à la 5ème édition de la soirée culturelle dénommée Afryapa, à l’espace Eden sis en face de l’entrée principale du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angré, en présence de la délégation Baoulé venue d’Attécoubé. Cette cérémonie de retrouvailles, tournée vers la promotion des valeurs du bon voisinage entre les peuples à travers l’alliance ethnique, a vu les prestations des artistes Pascal Johny (ma Femme), Hélène Ama (Moyé), du jeune baoulé Kouamé Kouamé dit « Béhémy » et du groupe Abodan Ahossi qui ont tenu en haleine le public. Le notable de Bongouanou, Nanan Jean Pierre Kablan,...

