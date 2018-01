Côte d’Ivoire/ La prévention, principal projet des sapeurs-pompiers dans le Worodougou en 2018

Fongbé Mamadou, le commandant du CSU de Séguéla

Séguéla, 09 jan (AIP) – Au cours de l’année 2018, les sapeurs-pompiers en service à Séguéla envisagent de faire de la prévention leur cheval de bataille, a appris l’AIP, mardi, auprès du commandant du Centre de secours d’urgence (CSU), Fongbé Mamadou. « Il faut qu’on puisse organiser des séances de sensibilisation, de prévention dans les différentes sous-préfectures de la région du Worodougou. Plus on porte notre action sur la sensibilisation, plus on diminue le risque d’incident. C’est la meilleure manière de combattre les sinistres », a fait savoir M. Fongbé. Pour ce faire, il souhaite le soutien des collectivités décentralisées à savoir les mairies et le Conseil régional. « Ce sont des projets qui nous tiennent à cœur », a-t-il ajouté, énumérant,...

