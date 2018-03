Côte d’Ivoire/ La prévention des conflits violents pourrait permettre d’économiser 70 milliards de dollars par an (Etude)

Abidjan, 02 mars (AIP) – La prévention des conflits violents pourrait sauver des vies mais aussi économiser jusqu’à 70 milliards de dollars en moyenne par an, selon une étude publiée, mercredi, par la Banque mondiale et les Nations Unies. Intitulée « Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict », ce rapport conjoint appelle la communauté internationale à davantage miser sur la prévention de la violence pour instaurer la paix, en insistant sur l’importance d’une identification précoce des risques et d’une coopération étroite avec les autorités nationales pour améliorer les réponses apportées aux menaces et renforcer l’inclusion. Depuis 2005, les décès liés à des combats ont été multipliés par 10, l’année 2015 détenant...

