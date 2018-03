Côte d’Ivoire/ La première période pour les ventes soldes aura lieu du 10 au 31 mars

Le ministre Souleymane Diarrassouba invite les commerçants et les consommateurs à profiter de la période de ventes soldes.

Abidjan, 05 mars (AIP)-La première période réglementaire pour les ventes soldes démarre le 10 mars pour s’achever le 31 mars, selon un communiqué transmis lundi, à l’AIP. A cet effet, le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, invite les commerçants et les consommateurs à profiter de cette période qui s’étend sur trois semaines pour faire de bonnes affaires. « La période de soldes permet aux consommateurs de faire des achats à coûts réduits. Dès lors, les soldes participent à la lutte contrela cherté de la vie», indique-t-il. Il a, pour sa part, salué l’engagement des magasins qui ont décidé de réduire les coûts des articles au profit de leur clientèle, à partir des soldes et invite les autres à faire autant....

