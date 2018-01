Côte d’Ivoire/ La population de Bondoukou invitée à une vigilance accrue dans la lutte contre la lèpre

Le secrétaire général 2 de préfecture, remettant un kit à un lépreux de Bondoukou

Bondoukou, 28 jan (AIP)- Le secrétaire général 2 de préfecture, Sylla Moustapha a invité la population de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) à se mobiliser afin de maintenir une vigilance accrue dans la lutte contre la lèpre pour éviter de nouvelles contaminations. Lors de la célébration, dimanche de la 65ème journée mondiale des lépreux au district sanitaire de la localité, Sylla Moustapha a exhorté les parents des lépreux à faire preuve de compassion et de solidarité afin de soutenir les malades et ceux qui sont guéris « au lieu de les rejeter, de les marginaliser ou de les exclure comme on le voit souvent dans nos contrées ». L’administrateur civil a invité les malades à se conformer aux directives et consignes des agents de santé, félicitant le district...

