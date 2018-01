Côte d’Ivoire/ La police secoure deux accidentés de la route à Biankouma

La police secoure deux accidentés de la route à Biankouma

Biankouma, 02 jan (AIP)- Des éléments de la police de Biankouma ont secouru et conduit en urgence, à l’hôpital, un motocycliste et un piéton victimes d’une collision sur l’axe Biankouma-Man, non loin de Gogoin, un village de la commune. Le motocycliste venant samedi de Man, a fauché Diomande Gah, un piéton qui venait de Biankouma-ville vers le stade de Biankouma. Le conducteur de la moto ainsi que le piéton ont été blessés lors du choc. Secourus par la police, les deux victimes ont été prises en charge l’hôpital général de Biankouma. (AIP) cn/tad/akn/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.