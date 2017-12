Côte d’Ivoire/ La POECI appelle à des réformes urgentes et la tenue des élections locales en 2018

Abidjan, 26 déc (AIP)- La plateforme des organisations de la société civile pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire (POECI) interpelle le gouvernement ainsi que la Commission électorale indépendante (CEI) sur des réformes urgentes à opérer et la tenue des élections locales et sénatoriales en 2018. Dans une déclaration produite mardi, à son siège de Cocody-Angré (Est d’Abidjan), sa porte parole Marie Paule Kodjo a demandé la réforme institutionnelle de la CEI, la révision du code électoral, la révision annuelle de la liste électorale et l’intégration de la méthodologie PVT (Comptage rapide des votes) dans les élections en Côte d’Ivoire. Mme Kodjo qui avait à ses côté le Président du Conseil d’administration, l’Imam Koné Ibrahim et le coordonnateur...

