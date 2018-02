Côte d’Ivoire / La place publique de Toulépleu rebaptisée « place Alassane Ouattara »

Photo de famille des officiels devant le nouvel enseigne indiquant la nouvelle appellation de la place publique de Toulépleu.

Toulépleu, 26 fév (AIP) – La place publique de Toulépleu a été rebaptisée « place Alassane Ouattara » en présence du vice-président de la Côte d’Ivoire, Daniel kablan Duncan et de nombreuses autres personnalités du gouvernement ainsi que des cadres des régions du Tonkpi, Cavally et Guémon. « Cette action obéit à la demande des populations de la localité qui ont souhaité traduire leur reconnaissance et matérialiser leur hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations dans l’Ouest en général et en particulier le département de Toulépleu », a expliqué le maire Denis Kah Zion. La découverte de la plaque s’est faite en présence des nombreuses populations venues des trois régions (Cavally,Guémon et Tonkpi )...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.