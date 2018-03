Côte d’Ivoire / La place et l’image de la Femme dans les médias audiovisuels au scanner de la HACA

Abidjan, 05 mars (AIP) – La Haute autorité de la Communication audiovisuelle (HACA) a entrepris en 2017 une réflexion sur l’image de la Femme dans les médias audiovisuels et analysé un échantillon de 272 reportages diffusés dans les journaux télévisés de RTI 1 et 143 reportages diffusés sur Radio Côte d’Ivoire dont le constat induit un décalage entre l’évolution de la société et la condition des femmes dans les médias audiovisuels. « Il est donc apparu nécessaire d’initier un débat approfondi sur cette problématique. Ainsi, la HACA, Institution de régulation de la Communication Audiovisuelle, organise une table ronde sur le thème « Genre et Audiovisuel : La Place et l’Image de la Femme dans les médias audiovisuels », le mercredi au Novotel d’Abidjan »,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.