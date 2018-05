Côte d’Ivoire/ La mutuelle des instituteurs de Katiola célèbrent des membres touchés par la retraite

Katiola, 04 mai (AIP)- La mutuelle des instituteurs de Katiola (MIKA) a organisé mercredi et jeudi, une cérémonie festive, au centre culturel de Katiola, en vue d’honorer 26 enseignants dont trois conseillers pédagogiques admis à faire valoir leur droit à la retraite. La première journée des festivités a été marquée par un défilé des élèves et des enseignants de l’IEP de Katiola, de l’hôtel Hambol jusqu’au centre culturel, lieu de la cérémonie et d’un tournoi de maracana ayant opposé plusieurs équipes de la ville. La jounbée de jeudi a été consacrée à l’hommage aux 26 enseignants du primaire à l’honneur. Ces fonctionnaires qui ont rendu service à la nation pendant une quarantaine d’années ont reçu les félicitations des autorités administratives...

