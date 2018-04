Côte d’Ivoire/ La mutualisation de la production de semence de coton en marche

Les participants à l'atelier décisionnel de la semence coton à Bouaké

Bouaké, 27 avr (AIP)-Les décideurs des sociétés cotonnières, les producteurs et les spécialistes de la recherche se sont accordés sur les grandes orientations de la mutualisation de la production des semences de coton en Côte d’Ivoire et lancé le processus, au terme d’un atelier qui s’est mercredi et jeudi, à Bouaké. L’atelier a retenu, sur la base des conclusions d’une étude diagnostic et des missions effectuées dans les zones cotonnières, les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo (toutes du Nord) ainsi que trois sociétés cotonnières à savoir, Ivoire Coton, Seco-SA et COIC-SA) pour la multiplication des semences. Ces trois sociétés disposent, selon les acteurs, des capacités techniques dans ces zones pour multiplier les semences en qualité et en quantité...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.