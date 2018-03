Exif_JPEG_420

Abidjan, 02 mars (AIP)- La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a exhorté ses collaborateurs notamment les directeurs généraux, régionaux, centraux et ceux des centres hospitaliers et universitaires (CHU), entre autres, à une utilisation optimale du budget qui leur sera alloué au titre de l’année 2018. « Je vous exhorte à une utilisation qualitative et quantitative des budgets qui vous seront alloués pour la santé des populations », a-t-elle lancé, vendredi, lors de la cérémonie d’ouverture de rentrée budgétaire 2018 à l’Auditorium du ministère des affaires étrangères à Abidjan-Plateau. La ministre Goudou a invité principalement les directeurs des CHU à faire preuve d’esprit novateur dans l’exécution du budget. Tout en plaidant auprès du...

