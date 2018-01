Côte d’Ivoire/ La ministre Raymonde Goudou célèbre la Saint Sylvestre au chevet de plusieurs malades

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique (Ph. d'archive)

Abidjan 1er jan (AIP) – La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie, a célébré la Saint Sylvestre en visitant plusieurs structures sanitaires pour s’enquérir de l’état de santé de leurs pensionnaires, éprouvés par la maladie pendant cette période de fêtes. La ministre Raymonde Goudou a commencé sa tournée vers 1H du matin aux urgences médicales et chirurgicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody où deux blessés par accident étaient admis. L’hôpital général de Bingerville a enregistré également un blessé toute la journée. A l’hôpital général de Marcory, elle a félicité une mère pour la naissance de sa fillette de plus de trois kilos à minuit, tout comme à l’hôpital général de Port-Bouët où...

