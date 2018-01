Côte d’Ivoire/ La ministre Mariatou Koné rend visite à une étudiante amputée à la suite d’un accident

la ministre Koné Mariatou et la jeune Grâce

Abidjan, 16 jan (AIP) – L’étudiante prénommée Grâce, victime d’un accident de la circulation sur l’axe Tiassalé-N’douci, a reçu la visite de la ministre Mariatou Koné, à quelques heures de son transfert en France, pour des soins, a-t-on appris dans une note parvenue à l’AIP. « Je suis très heureuse pour ce que le Gouvernement fait pour moi. Il me donne une autre chance de me battre pour réaliser mes rêves. Mon handicap n’en sera pas un frein», s’est adressée Grâce, titulaire d’une licence en droit privé, à la ministre Mariatou Koné venue à son chevet dimanche,. La ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, ravie de ce que Grâce est toujours habitée par l’envie de se battre malgré son handicap, a formulé...

