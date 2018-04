Côte d’Ivoire/ La Ministre Mariatou Koné pose la première pierre de l’IFEF de Gbon

Pose de la première pierre de l'IFEF de Gbon par les Ministres Mariatou Koné (à gauche) et Kandia Camara

Abidjan, 19 avr (AIP) – La ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la solidarité, Mariatou Koné, a procédé à la pose de la première pierre de l’Institut de formation et d’éducation féminine (IFEF), de la sous-préfecture de Gbon, dans le département de Kouto. Cette cérémonie, qui s’est déroulée dimanche, en présence des ministres Kandia Camara et Sidi Touré, s’inscrit dans le cadre de la politique d’autonomisation de la femme telle que pilotée par le gouvernement ivoirien. La construction de cette institution de formation, a déclaré la ministre Mariatou Koné, permettra aux femmes et aux jeunes filles de Gbon d’être compétitives sur le marché de l’emploi et de l’auto emploi, en apprenant un métier, notamment la couture, avec comme...

