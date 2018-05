Côte d’Ivoire/ La ministre Mariatou Koné exhorte les victimes à davantage de patience

la ministre Koné Mariatou avec un blessé

Abidjan, 04 mai (AIP)- La ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné a exhorté vendredi, les victimes des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire depuis 1999, à la patience dans l’attente de leur indemnisation ou prise en charge médicaux, dans le cadre de l’opération de réparation initiée par le gouvernement. « Nous avons des victimes des différentes crises qu’a connues la Côte d’Ivoire. Vous avez constatez, il y des blessés de 2002, 2003, 2004, 2007, 2011 », a signifié la ministre, lors d’une visite à six victimes de traumatismes des os (blessés par armes à feu ou arme blanche), venus de Korhogo, pris en charge par le ministère et hospitalisés au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody. Elle...

