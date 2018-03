Côte d’Ivoire/ La ministre Kandia Camara à la 3ème Journée africaine de l’alimentation scolaire à Harare (Zimbabwé)

La ministre de l'ENETFP, Kandia Camara

Abidjan, 02 mars (AIP) – La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, conduit une délégation ivoirienne à Hararé au Zimbabwé, dans le cadre des festivités marquant la 3ème édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire débutée le 26 février pour s’achever ce vendredi, indique une note du ministère. Cette célébration à laquelle prend également part la directrice des Cantines scolaires du MENETFP, Karidia Koné Soukoulé, est organisée par l’Union africaine et le Centre d’excellence de la lutte contre la faim du Brésil autour du thème « Renforcer la gouvernance des programmes d’alimentation scolaire pour améliorer la nutrition et l’éducation des enfants en Afrique »,...

