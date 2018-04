Côte d’Ivoire/ La ministre Kaba Nialé exhorte à la scolarisation des filles

La ministre Kaba Nialé, procédant à l'investiture du bureau d'une Ong portant son nom à Gouméré (Bondoukou)

Bondoukou, 29 avr (AIP) – La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a exhorté à la scolarisation des filles, samedi, lors de l’investiture du bureau d’une ONG portant son nom dans la localité de Gouméré, à 25 km de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo). « Envoyez les filles à l’école, faites en sorte que les filles puissent aller au lycée, qu’elles puissent ensuite aller à l’université ou dans les centres de formation technique et professionnelle selon leurs capacités et donnez-leur les mêmes chances que vos enfants garçons », a-t-elle lancé aux parents de Gouméré. Selon la ministre Kaba Nialé, la femme ne peut plus être confinée dans la seule procréation et l’entretien du foyer, soulignant que la gente féminine peut contribuer, au...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.