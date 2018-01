Côte d’Ivoire/ La MATCA ouvre une nouvelle agence à Yopougon

Le DG Ousmane Guédou a été primé récemment à Paris pour ses actions à la tête de la Matca.

Abidjan, 06 jan (AIP)- Après Treichville et les II-Plateaux (Cocody), la Mutuelle d’assurances des taxis compteurs d’Abidjan (MATCA) a procédé samedi à l’ouverture d’une nouvelle agence à Yopougon, non loin de l’espace Ficgayo. Cette agence dénommée Saphir et qui devra desservir Yopougon et Attécoubé vise à rapprocher les sociétaires de la MATCA. « Plus besoin donc pour les sociétaires de Yopougon et Attécoubé de braver le phénomène des embouteillages de la ville d’Abidjan pour se rendre au Plateau et perdre encore du temps dans les files d’attente, avant de se voir délivrer la police d’assurance », a expliqué le directeur général de la Mutuelle, Guedou Ousmane Elie. M. Guedou a demandé aux mutualistes de s’approprier cet instrument en collaborant...

