Un restaurant KFC (Image utiliser à titre d'illustration)

Abidjan, 23 fév (AIP) – Vivo Energy Côte d’Ivoire, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de la marque Shell, a annoncé l’arrivée sur le marché ivoirien sous une coentreprise de « Kentucky Fried Chicken », la marque de restauration américaine la plus populaire communément appelée « KFC ». Selon un communiqué transmis jeudi à l’AIP, l’arrivée de KFC a été rendue possible grâce à la création d’une coentreprise entre Vivo Energy Côte d’Ivoire et KFC Baobab Côte d’Ivoire, pour devenir le détenteur exclusif de la franchise KFC en Côte d’Ivoire. La nouvelle coentreprise créée affiche clairement une ambition de croissance pour satisfaire les besoins croissants du marché ivoirien en modernité et commodité. Ce...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.