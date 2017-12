Côte d’Ivoire/ La Marine ivoirienne annonce l’acquisition, en 2018, de deux navires de guerre

Le CEMMAR Djakaridja Konaté.

Abidjan, 29 déc (AIP)- Un patrouilleur haute-mer et un porte-hélicoptère seront acquis en 2018 par la Marine ivoirienne, annonce le chef d’état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Djakaridja Konaté, dans une note d’information reçue jeudi par l’AIP. Le chef d’état-major de la Marine nationale (CEMMAR) a, par ailleurs, signalé la poursuite de la formation continue et permanente des marins par les éléments français du Sénégal (EFS) et des détachements d’instruction opérationnelle (DIO) lors du passage, sur les eaux ivoiriennes, des navires des marines française, marocaine, américaine et espagnole. Le CEMMAR s’est également félicité des actions vigoureuses menées 2017 en vue de renforcer la cohésion, la solidarité et la fraternité d’armes entre...

