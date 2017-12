Côte d’Ivoire / La maison des retraités dénommée «Yéo Martial» de Ferkessédougou inaugurée

Ferkessédougou, 25 dec (AIP) – Le maire de Ferkessédougou, Ouattara Alain Blidia a réalisé en faveur des retraités de sa commune, une maison des séniors, d’une valeur de 90 millions francs CFA, baptisée, « Yéo Martial », l’ex-entraîneur des éléphants. Cette maison des retraités « Yéo Martial » permettra, à tous les habitants de la commune et surtout aux retraités de se maintenir en forme par la pratique régulière du sport et d’accroître ainsi, leur espérance de vie, a indiqué le maire de Ferkessédougou. La cérémonie d’inauguration de cet édifice social, a eu lieu, samedi, au quartier fonctionnaire, en présence du ministre Gilbert Kafana, président de l’Union des villes et communes (UVICOCI) ...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.