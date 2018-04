Côte d’Ivoire/La mairie de Soubré reçoit du matériel et des fournitures de bureau

Les autorités de Soubré reçoivent le don de l'Uvicoci et du maire de Yopougon

Soubré, 18 avr (AIP)- La mairie de la commune de Soubré a reçu mercredi un lot de matériel et de fournitures de bureau, dans le cadre d’un soutien de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) et de la mairie commune de Yopougon suite aux évènements de février. Plus de deux mois après l’incendie de l’hôtel de ville et du domicile du maire, le foyer polyvalent de Soubré a été aménagé pour accueillir les différents services de la mairie, a-t-on noté. Pour soutenir les efforts de reprise des activités de la mairie et palier à la précarité des conditions de travail des agents, l’UVICOCI et le maire Gilbert Kafana Koné, dont la commune qui entretient d’étroites relations avec celle de Soubré, ont décidé d’apporter leur soutien à la collectivité...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.