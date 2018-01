Côte d’Ivoire/ La mairie de Lakota adopte son budget 2018

Merhy Samy, maire de Lakota

Lakota, 02 jan (AIP) – Le conseil municipal de Lakota a adopté son budget 2018 qui s’élève à 341 millions de francs CFA, en hausse de 73 millions FCFA par rapport à celui de 2017. Ce budget 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses va consacrer 219 millions FCFA au fonctionnement et 122 millions FCFA aux investissements. Selon le maire, Merhy Samy, cette hausse s’explique par l’augmentation de l’aide de l’Etat qui est passée cette année de 39 millions de francs CFA à 63 millions, et aussi par le recouvrement à 100% des recettes propres de la commune. Le conseil municipal va investir en 2018 en priorité dans les domaines de l’éducation et de la santé. La mairie va construire la clôture de l’école primaire publique 1 et 4 ainsi qu’une école de six...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.