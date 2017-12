Côte d’Ivoire/ La mairie de Korhogo se dote d’un budget primitif de 1, 055 milliard

Le premier adjoint au maire de Korhogo, Pannan Souleymane Coulibaly (au centre)

Korhogo, 23 déc (AIP) – Le budget primitif de l’exercice 2018 de la commune de Korhogo s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 054 557 000 F CFA. Ce budget initial, qui connaît une croissance de 59,64 millions, soit 6%, par rapport à celui de l’exercice en cours, a été adopté par le conseil municipal, réuni en session ordinaire, samedi. Il se décompose en 859,69 millions pour le chapitre fonctionnement (après prélèvement de 95,5 millions transférés en investissement) et 194,86 millions pour les investissements. Plus de la moitié du montant de ces investissements (54,4% représentant 106 millions), est destiné à l’éducation nationale, une priorité pour la municipalité de Korhogo, note-t-on. Les recettes sont constituées des subventions de l’Etat...

