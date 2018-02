Côte d’Ivoire/ La mairie de Dioulatièdougou (Odienné) adopte 15 projets de 144 millions de FCFA

Odienné, 08 fév (AIP)- La mairie de Dioulatièdougou, dans le département d’Odienné (Région du Kabadougou) a adopté, mercredi, lors d’une réunion du conseil municipal, un programme triennal de 15 projets à réaliser pour un budget de 144, 8 millions de francs CFA, a appris l’AIP sur place à Dioulatièdougou. Pour 2018, c’est sept projets dont l’extension du réseau électrique pour 16,5 millions de francs CFA, la construction de trois logements sociaux d’une valeur de 12 millions de francs CFA, l’entretien et la réparation des pompes hydrauliques de Dioulatièdougou, lotissement de 100 lots à Dioulatièdougou, et l’acquisition de machine agricole d’une valeur de 28 millions de francs CFA. La construction de plusieurs logements sociaux et la réhabilitation de...

