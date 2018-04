Côte d’Ivoire/ La mairie de Boundiali réalise un excédent de 22 millions FCFA en 2017

le maire de Boundiali, Lassina au centre

Boundiali, 18 avr (AIP)- Au titre des investissements, les recettes recouvrées par la mairie de Bounadiali en 2017 se situent à 71 millions FCFA et les dépenses mandatées à 48 millions FCFA, soit un excédent de 22,8 FCFA. A l’examen du rapport, ce budget 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de près de 297 millions FCFA dont 182 millions FCFA soit 61,42% pour le fonctionnement et 114 millions FCFA, soit 38,58% pour l’investissement. « Je préfère un solde nul plutôt qu’un solde excédentaire de 22 millions FCFA. On le voit bien, si tous les mandats émis, étaient exécutés, nous aurions pu construire par exemple, au moins trois classes dans une école ou encore réaliser d’autres infrastructures qui vont impacter la vie des communautés....

