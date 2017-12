Côte d’Ivoire/ La mairie de Bouaké offre des vivres aux populations économiquement faibles

L'équipe de la mairie et les récipiendaires des vivres de Kokangbakro après la séance de don

Bouaké, 31 déc (AIP)- La mairie de Bouaké a distribué, samedi, des vivres composés notamment d’huile de table et de riz aux populations économiquement faibles des quartiers précaires et des hameaux. Une équipe de la municipalité conduite par la 3e adjointe au maire, N’Guessan Jacqueline, a sillonné dix quartiers et hameaux notamment Gbintou, Assoumankro, Gbessekro, Bouakro et Kokangbakro pour partager les vivres d’une valeur de plus de sept millions FCFA aux habitants. La 3e adjointe au maire chargée des affaires sociales et de la santé publique a indiqué que ce don entre dans le cadre des actions sociales de l’équipe municipale dirigée par Djibo Youssouf Nicola. «Il n’a pas voulu être heureux tout seul», a-t-elle souligné. Le maire, a-t-elle ajouté, a envoyé...

