Côte d’Ivoire/ La mairie d’Abengourou victime d’actes de vandalisme suite à l’incendie du grand marché

Une vue de la baie vitrée de la mairie vandalisée suite à l'incendie qui a ravagé le grand marché

Abengourou, 23 déc (AIP)- Des individus non identifiés ont perpétré samedi des actes de vandalisme contre les locaux de la mairie d’Abengourou suite à l’incendie qui a ravagé le grand marché de la ville dans la nuit de vendredi à samedi, a constaté l’AIP. Mus par on ne sait quelle raison, ces individus ont fait éruption dans la cour de la mairie pour ensuite briser plusieurs baies vitrées et fenêtres du bâtiment principal à l’aide de jets de pierre. Le premier magistrat de la commune, Amoikon Kouakou Banga, a qualifié de déplorables et scandaleux ces actes de vandalisme perpétrés contre le bâtiment de la mairie qui vient tout juste d’être réhabilité. « C’est vraiment déplorable et totalement scandaleux de s’en prendre aux locaux de la mairie après cet...

