Côte d’Ivoire/ La lutte contre les violences sexuelles va être renforcée à San Pedro (expert du PNUD)

Berthé Nananorou, expert du PNUD en mission de lutte contre sur les violences sexuelles

San Pedro, 28 fév (AIP) – Une délégation, conduite par un expert du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en lutte contre les violences sexuelles, a annoncé mercredi, à une rencontre du préfet de région avec les populations, qu’un projet financé par l’Ambassade des USA et visant des régions de l’Ouest, va permettre de renforcer les moyens de lutte contre les violences sexuelles. Composée de représentant du ministère de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, et de celle de l’Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), la délégation était conduite par Berthé Nananorou, expert technique du PNUD, en lutte contre les violences sexuelles. Selon le chef de délégation, ce projet, qui va s’étendre sur 30 mois,...

