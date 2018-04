Côte d’Ivoire/ La Jeune chambre sensibilise à la bonne utilisation des pesticides à Korhogo

Des représentants d’associations de paysans posent après avoir reçu leur kit de protection à l’issue de la formation

Korhogo, 14 avr (AIP) – La Jeune chambre internationale (JCI) de Korhogo a rassemblé quelque 200 agriculteurs, samedi, pour une séance de sensibilisation aux meilleures façons d’utiliser les pesticides chimiques, une contribution de l’Organisation locale membre (OLM) à la lutte contre les mauvaises pratiques qui entachent la qualité des produits agricoles, menacent la santé de la population et détruisent l’environnement. La région du Poro est une importante zone de production agricole où les paysans utilisent de plus en plus les intrants agricoles dans le but d’augmenter la quantité et la qualité de leurs produits. « Cependant, l’on assiste régulièrement à la mauvaise utilisation des pesticides par les paysans (…) Ces mauvaises pratiques constituent une menace...

