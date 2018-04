Côte d’Ivoire/ La JCI Abengourou offre un lot de vivres et de non vivres aux élèves de l’EPP Adonikro (Abengourou)

Bénéficiaires et donateurs en symbiose autour du don

Abengourou, 22 avr (AIP)- La jeune chambre internationale Abengourou a offert samedi un lot de vivres et de non vivres à la cantine et aux élèves de l’école primaire publique du village d’Adonikro (5km au sud d’Abengourou) en présence de la présidente nationale 2018 de la jeune chambre internationale Côte d’Ivoire, Gbané Mabintou. « Nous avons initié cette action communautaire pour appuyer la cantine de l’EPP Adonikro en vivres et non vivres, notamment, du riz, de l’huile, des pattes alimentaires, du savon et du javel. Nous voulons ainsi contribuer au bien-être des enfants de cette école », a indiqué le président de cette organisation, Young Fabrice. La directrice régionale de l’éducation nationale (DREN), Florence Lékpéli, qui a réceptionné ce don, a salué...

