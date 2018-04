Côte d’Ivoire / La HACA enseigne les enjeux de la télévision numérique à la sous-région

Le président de la HACA, Ibrahim Sy Savané

Abidjan, 14 avr (AIP) – La Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) organise lundi et mardi, à Abidjan, un séminaire sur le thème du déploiement de la télévision numérique dans les pays membres de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest et en Guinée. Les 68 participants attendus à cette rencontre feront un état des lieux du déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT), partageront leurs expériences, revisiteront le rôle de leurs institutions de régulation, avant de projeter les principaux enjeux du passage au numérique avant l’échéance 2020. La rencontre d’Abidjan permettra aux participants de collecter des données de référence du secteur et élaboreront des recommandations pour l’accélération du processus...

