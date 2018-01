Côte d’Ivoire/ La grève du SYNAMICI cause des désagréments à Dimbokro

Un usager désemparé devant la sous-préfecture fermée

Dimbokro, 16 jan (AIP) – L’absence des travailleurs du ministère de l’Intérieur et de la sécurité regroupés au sein du Syndicat national des agents du ministère de l’intérieur de Côte d’Ivoire (SYNAMICI), des différents bureaux notamment à la sous-préfecture et la préfecture pour raison de grève, cause d’énormes préjudices aux usagers qui ont besoin des divers actes pour leurs activités, a constaté l’AIP, lundi, au début de la deuxième semaine de ce mouvement. Le SYNAMICI a déclenché cette grève pour revendiquer l’application des points d’accord qui ont été convenus entre la tutelle et les grévistes, lors d’un séminaire tenu du 17 au 18 octobre 2017, à Abidjan. Il s’agit, entre autres, de la signature du décret portant institution d’indemnités...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.