Côte d’Ivoire/ La grève des agents du ministère de l’intérieur suivi à plus de 50% à San Pedro

La préfecture de région et la sous-préfecture centrale de San Pedro (Archive pour illustration)

San Pedro, 25 avr (AIP) – Débuté lundi la grève d’une semaine déclenchée par le Syndicat national des agents du ministère de l’intérieur de Côte d’Ivoire (SYNAMICI) est suivie à plus de 50%, selon des sources au niveau de la préfecture de région de San Pedro. Depuis lundi, la plupart des services de la sous-préfecture comme de la préfecture de région de San Pedro, fonctionnent au ralenti. De nombreux bureaux sont restés fermés, a constaté l’AIP. Mercredi, des sources à la préfecture de région, ayant requis l’anonymat, estiment à plus de 50% le taux de suivi de la grève à la préfecture et à la sous-préfecture. Seuls, le préfet de région et ses collaborateurs, notamment les Secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets et autres administrateurs...

